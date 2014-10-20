МИД Франции: Официальный Париж не признает независимость Нагорного Карабаха

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Посещение Нагорного Карабаха мэром французского города Бург-Ле-Валанс Марленом Мурье не меняет позиции официального Парижа на урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил сегодня на брифинге в Париже представитель МИД Франции.

"Подобные инициативы не меняют официальной позиции Парижа, не признавшего независимость Нагорного Карабаха", - сказал представитель МИД Франции.

По словам представителя МИД, Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ вовлечена в процесс поиска дипломатического и политического урегулирования конфликта.

Чтобы придать новый импульс переговорам, президент Франции в ходе визита в Баку и Ереван в мае этого года предложил президентам Азербайджана и Армении встретиться в Париже осенью и обсудить пути выхода из ситуации, отметил он.

Согласно сообщениям армянских СМИ, мэр французского города Бург-Ле-Валанс Марлен Мурье посетил Нагорный Карабах, где подписал декларацию о побратимстве этого города с оккупированным азербайджанским городом Шуша.



