МИД Азербайджана: Призываем США и Францию отказаться от предвзятости и двойных стандартов

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) прокомментировало заявления госдепартамента США и МИД Франции о члене разведывательно-диверсионной группы ВС Армении Карене Петросяне. Как сообщает Report, в документе со ссылкой на МИД Азербайджана говорится, что Карен Петросян в составе разведывательно-диверсионной группы вооруженных сил Армении через армяно-азербайджанскую границу проник на территорию Азербайджана с целью совершения саботажа.

Атака и попытка диверсии разведывательно-диверсионной группы была пресечена вооруженными силами Азербайджана, а член этой группы Карен Петросян попал в плен. В заявлении также отмечено, что причины внезапной смерти Карена Петросяна, устанавливались медэкспертами в открытой и прозрачной обстановке, сразу после чего, о его смерти сообщили в Международный Комитет Красного Креста.

"В отличие от Азербайджана, оккупировавшая азербайджанские территории Армения постоянно в грубой форме нарушает международные гуманитарные права в отношении азербайджанских пленных и заложников, в частности, положения Женевских конвенций "О защите жертв войны" от 1949 года. Армяне совершали массовое убийство взятых в плен и в заложники граждан Азербайджана, подвергали их страшным пыткам, причиняли им моральные страдания, обращались с ними жестоко и унизительно, доводили до самоубийства, часто пленники умирали в результате пыток. По сей день нет никакой информации о судьбе более 4 тысяч азербайджанцев, захваченных армянами в плен или в заложники с начала оккупации Арменией азербайджанских территорий.

Показателем бесчеловечной и безнравственной политики Армении, которую она осуществляет с нарушением всех норм международного права, являются такие факты как, подлое и унизительное обращение армян в отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, отправившихся навестить на родную землю могилы родителей, применение к ним особо жестоких пыток, убийство Гасана Гасанова, использование вооруженными силами Армении гражданских лиц, в том числе малолетних детей, в качестве мишени на линии соприкосновения вдоль армяно-азербайджанской границы, проведение армянскими военными 31 июля – 1 августа трусливой и подлой провокационно-террористической вылазки и попытка продолжить ее 7 августа.

В противовес этому целенаправленное преувеличение и политизирование дела Карена Петросяна является попыткой сокрыть совершенные Арменией зверские и бесчеловечные поступки.

Равнодушие сопредседателей Минской группы ОБСЕ - США и Франции к бесчеловечному обращению Армении, в том числе, к судьбам Шахбаза Гулиева, Дильгама Аскерова и Гасана Гасанова, а также к диверсионно-террористической вылазке армянской стороны 31 июля – 1 августа, и принятое под влиянием Армении и радикальной армянской диаспоры заявление, является неприемлемым и вызывает недоумение", - отмечается в заявлении МИД.

В документе также говорится, что демонстрация странами-сопредседателями МГ ОБСЕ одностороннего и предвзятого отношения к такого рода деликатным вопросам вызывает у общества в Азербайджане неоднозначное отношение: "Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ и постоянные члены Совбеза ООН в соответствии с их обязательствами и ответственностью поступили бы более целесообразно, если бы вместо подобных заявлений мобилизовали и приложили больше усилий к скорейшему прекращению оккупации и обеспечению урегулирования конфликта согласно Уставу ООН, резолюциям Совбеза ООН и Хельсинскому заключительному акту".

МИД Азербайджана призвало США и Францию продемонстрировать принципиальность в связи с урегулированием конфликта, выразить соболезнования и проявить обеспокоенность, воздержавшись от предвзятости и двойных стандартов.