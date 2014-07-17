 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Личный представитель действующего председателя ОБСЕ посетил Нагорный Карабах

    Анджей Каспшик обсудил ситуацию на линии соприкосновения

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик посетил Нагорный Карабах. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ,  16 июля А. Каспшик встретился с главой сепаратистского режима Нагорного Карабаха Бако Саакяном. 

    На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся нынешней ситуации в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также ситуация  на линии соприкосновения. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi