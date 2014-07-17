Личный представитель действующего председателя ОБСЕ посетил Нагорный Карабах

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик посетил Нагорный Карабах. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, 16 июля А. Каспшик встретился с главой сепаратистского режима Нагорного Карабаха Бако Саакяном.

На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся нынешней ситуации в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также ситуация на линии соприкосновения.