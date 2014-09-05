Госсекретарь США призвал президентов Азербайджана и Армении строго соблюдать режим прекращения огня

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри выразил сильную обеспокоенность в связи с недавней вспышкой насилия вдоль линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США, вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта обсужден на встрече Д. Керри с президентами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном в рамках саммита НАТО в Уэльсе.

На встрече Госсекретарь отметил, что США остаются приверженными мирному урегулированию конфликта: "США считают, что прекращение боевых действий и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном принесет мир и процветание народам обеих стран и будет способствовать стабильности на Южном Кавказе". С учетом этих целей, Д. Керри призвал президентов строго соблюдать прекращение огня и принять дополнительные меры по подготовке общественности обеих стран к миру.

Госсекретарь также поприветствовал намерение президентов продолжить диалог по ключевым элементам урегулирования в рамках усилий Минской группы ОБСЕ. Д. Керри призвал стороны начать более "формальную" фазу переговорного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы. "Устойчивый процесс необходим, чтобы повысить доверие между сторонами и наращивать обороты к достижению прочного мира, которого заслуживают народы этого региона", - отметил Госсекретарь США.