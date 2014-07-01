Госдеп США призвал Армению и Азербайджан активизировать усилия по урегулированию конфликта

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Заместитель помощника госсекретаря США Брент Хартли призвал Армению и Азербайджан активизировать усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает REPORT со ссылкой на армянские СМИ, об этом Б. Хартли заявил, выступая на ежегодной конференции ОБСЕ по безопасности в Вене.

«Мы надеемся, что президенты Армении и Азербайджана примут предложение президента Франции Олланда встретиться в ближайшее время в Париже»,- заявил заместитель помощника госсекретаря США.

Во время визита в регион в середине мая президент Франции Франсуа Олланд выразил готовность принять во Франции президентов Азербайджана и Армении вместе с сопредседателями.

По мнению Б. Хартли, усилия по народной дипломатии между двумя сторонами «также могут способствовать прочному урегулированию, помогая гражданам двух стран готовиться к миру».

«Кризис в Украине подтвердил роль этой организации в решении конфликтов на пространстве ОБСЕ. Кроме того, выявил слабые стороны, которые необходимо устранить. Мы должны быть готовы предпринять шаги, необходимые для решения наиболее актуальных опасностей для европейской безопасности»,- заявил он, призвав ОБСЕ активизироваться в вопросе разрешения конфликтов.