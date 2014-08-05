Глава МИД Швеции: Эскалация нагорно-карабахского конфликта усугубит и без того нестабильные условия безопасности

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ "Эскалация конфликта и рост числа погибших между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха усугубит и без того уже нестабильные условия безопасности". Как сообщает Report, об этом написал в своей странице в Twitter министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

В последние несколько дней ситуация на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе резко обострилась. В ночь с 31 июля на 1 августа армянские диверсионно-разведывательные группы совершили попытку пересечь линию соприкосновения войск в Агдамском и Тертерском районах. По сообщению министерства обороны Азербайджана, армянские подразделения понесли тяжелые потери и вынуждены были отступить. В результате инцидентов за последние дни погибли 14 военнослужащих азербайджанской армии.

