Глава МИД Азербайджана: Нагорно-карабахский конфликт представляет риск для безопасности всего региона

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Нагорно-карабахский конфликт представляет риск и создает проблемную ситуацию для безопасности всего региона". Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на сессии ПАСЕ в Страсбурге.
- Министр отметил, что итогом переговоров вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта и по сей день остается "хрупкий" режим прекращения огня.
- "Не могу сказать, что есть какой-либо прогресс в урегулировании, азербайджанские земли остаются оккупированными, изгнанное азербайджанское население не может вернуться в свои дома", - заявил Э. Мамедъяров.
- Министр отметил, что Азербайджан выступает за скорейшее урегулирование конфликта, и в этой связи "пытается работать в пошаговом режиме с сопредседателями".
- Мамедъяров напомнил о недавних случаях нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения войск. Он отметил, что необходимо избегать искушения использования силы, иначе это приведет к "восстановлению мрачного периода конца 20 века" вокруг данного конфликта.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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