Глава МИД Азербайджана: Нагорно-карабахский конфликт представляет риск для безопасности всего региона

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Нагорно-карабахский конфликт представляет риск и создает проблемную ситуацию для безопасности всего региона". Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на сессии ПАСЕ в Страсбурге.