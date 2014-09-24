Глава МИД Азербайджана встретился с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 69-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября в Нью-Йорке встретился с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Джеймсом Уорликом. Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана (МИД), на встрече обсуждали мирное урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Глава МИД в очередной раз озвучил позицию Азербайджана по данному вопросу и подчеркнул, что для урегулирования конфликта, в первую очередь, Армения должна вывести вооруженные силы с оккупированной территории Азербайджана.