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    В Париже состоялась встреча президентов Азербайджана и Франции

    Президенты обсудили нагорно-карабахское урегулирование

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Елисейском дворце в Париже состоялась двусторонняя встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Франции Франсуа Олланда. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Франции, в ходе встречи главы государств обсудили текущую ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

    После встречи с И. Алиевым президент Франции также провел встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном. 

    В 18.00 по парижскому времени (21.00 по бакинскому) состоится трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, Армении и Франции по нагорно-карабахскому урегулированию. 

    В 20.00 (23.00 по бакинскому времени) главы трех стран примут участие в рабочем ужине. 

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