В Париже состоялась встреча президентов Азербайджана и Франции

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Елисейском дворце в Париже состоялась двусторонняя встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Франции Франсуа Олланда. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Франции, в ходе встречи главы государств обсудили текущую ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

После встречи с И. Алиевым президент Франции также провел встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном.

В 18.00 по парижскому времени (21.00 по бакинскому) состоится трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, Армении и Франции по нагорно-карабахскому урегулированию.

В 20.00 (23.00 по бакинскому времени) главы трех стран примут участие в рабочем ужине.