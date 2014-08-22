В Баку состоялось мероприятие под названием "Забота фонда Гейдара Алиева о беженцах и вынужденных переселенцах"

В мероприятии приняли участие представители Администрации президента Азербайджана, кабинета министров, депутаты Милли Меджлиса, главы исполнительных властей оккупированных районов, сотрудники комитета. Вначале участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой, посвященной заботе Фонда Гейдара Алиева о беженцах и вынужденных переселенцах.
Выступая на мероприятии, заместитель премьер-министра, глава Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов рассказал об истории создания и функционировании Фонда.
Затем был продемонстрирован фильм о деятельности Фонда Гейдара Алиева.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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