В Баку состоялось мероприятие под названием "Забота фонда Гейдара Алиева о беженцах и вынужденных переселенцах"

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В государственном комитете по работе с беженцами и вынужденными переселенцами прошло мероприятие под названием "Забота Фонда Гейдара Алиева о беженцах и вынужденных переселенцах". Об этом Report сообщили в фонде.

В мероприятии приняли участие представители Администрации президента Азербайджана, кабинета министров, депутаты Милли Меджлиса, главы исполнительных властей оккупированных районов, сотрудники комитета. Вначале участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой, посвященной заботе Фонда Гейдара Алиева о беженцах и вынужденных переселенцах.

Выступая на мероприятии, заместитель премьер-министра, глава Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов рассказал об истории создания и функционировании Фонда.

Затем был продемонстрирован фильм о деятельности Фонда Гейдара Алиева.