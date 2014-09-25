В Азербайджане утвердят правила аккредитации журналистов в прифронтовой зоне

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В закон "О военном положении", принятом в 1994 году в Азербайджане, вносятся изменения.

Как сообщает Report об этом говорится в распоряжении президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах безопасности на линии соприкосновения Вооруженных сил Азербайджанской Республики с Вооруженными силами Республики Армения".

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить президенту Азербайджана новую редакцию закона "О военном положении" (в котором будут предусматриваться особенности режима в прифронтовых военных частях).

Наряду с этим, в соответствии с законом "О государственной тайне" кабинету министров поручено представить президенту Азербайджана предложения по усилению ответственности за распространение сведений, представляющих государственную тайну.

После обсуждения с главой государства кабинет министров утвердит правила согласования аккредитации и служебные командировки журналистов в прифронтовую зону с Министерством обороны.

В соответствии с распоряжением, администрации президента Азербайджана поручено организовать работу по разъяснению жителям населенных пунктов, расположенных в прифронтовых зонах, о недопустимости распространения информации о дислокации войск, военно-политических и оперативных условиях и других сведений, способных нанести урон национальной безопасности Азербайджана в военной сфере.

Администрации президента совместно с центральными исполнительными органами поручено организовать курсы повышения квалификации для работников пресс-службы данных органов в целях более эффективного использования интернет-ресурсов, в том числе возможностей социальных сетей для распространения сведений о военно-политических и оперативных условиях.

Согласно распоряжению, министерству обороны поручено принять меры по повышению оперативности деятельности пресс-службы для информирования сведений о положении в прифронтовой зоне; обеспечить постоянный мониторинг информации, распространяемой в СМИ и интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях, о положении в прифронтовой зоне и выявить лица, распространяющих сведения, представляющих государственную тайну в соответствии с законом "О государственной тайне", в случае необходимости, привлечь их к ответственности, предусмотренной законом.

Совету печати Азербайджана рекомендовано организовать агитационно-информационную работу среди СМИ и населения для предотвращения распространения в масс-медиа и интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях, сведений, которые могут нанести урон национальной безопасности Азербайджана в военной сфере.