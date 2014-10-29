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    Британский министр и сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили армяно-азербайджанский конфликт

    Дэвид Лидингтон и Джеймс Уорлик провели встречу в Лондоне

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Министр по делам Европы Великобритании Дэвид Лидингтон встретился в Лондоне с американским сопредседателем Минской Группы ОБСЕ Джеймсом Уорликом.

    Как сообщает Report, на встрече была обсуждена текущая ситуация в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе.

    27 сентября Д.Лидингтон также принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Герберта Зальбера. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе. 

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