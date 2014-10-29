Британский министр и сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили армяно-азербайджанский конфликт

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Министр по делам Европы Великобритании Дэвид Лидингтон встретился в Лондоне с американским сопредседателем Минской Группы ОБСЕ Джеймсом Уорликом.

Как сообщает Report, на встрече была обсуждена текущая ситуация в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе.

27 сентября Д.Лидингтон также принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Герберта Зальбера. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе.