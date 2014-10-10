Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 22 раза за сутки

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта 22 раза за сутки. Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана. Так, армянские вооруженные подразделения вчера и минувшей ночью с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноембрянского района Армении обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селе Гаймаглы Газахского района. Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ сел Гызыл Оба, Чилябурт, Гойарх, Чайлы Тертерского района, Горадиз, Ашаагы Вейселли Физулинского района, Джавахирли Агдамского района, а также с безымянных высот Ходжавендского и Горанбойского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.