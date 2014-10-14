Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 21 раз

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта был нарушен 21 раз за сутки. Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, армянские вооруженные подразделения вчера и минувшей ночью с позиций, расположенных в селах Чинари и Ангепар Бердского района, обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селах Коханаби и Алибейли Товузского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ сел Шихлар, Шураабад Агдамского района, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинкого района, Тапгарагоюнлу Горанбойского района и безымянных высот Ходжавендского района.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.