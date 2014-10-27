Армянская сторона нарушила режим прекращения огня 22 раза за сутки

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селах Юсифджанлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Ашагы Вейселли, Караханбейли Физулинского, Мехдили Джебраильского районов, а также с безымянных высот Ходжавендского и Физулинского районов. Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта был нарушен 22 раза за сутки.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.