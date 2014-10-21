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    Армянская сторона нарушила режим прекращения огня 14 раз

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом нарушен 14 раз за сутки. Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

    Так, армянские вооруженные подразделения вчера и минувшей ночью с позиций, расположенных близ сел Куропаткино Ходжавендского, Мехдили Джебраильского районов, а также с безымянных высот Физулинского и Ходжавендского районов обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана.

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

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