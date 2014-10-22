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    Армянская сторона нарушила режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта 13 раз

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Армянская сторона нарушила режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом 13 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Согласно сообщению, армянские вооруженные подразделения вчера и минувшей ночью с позиций, расположенных близ села Куропаткино Ходжавендского, Тапгарагоюнлу Горанбойского, Гейарх Тертерского, а также с безымянных высот Физулинского, Горанбойского и Ходжавендского районов обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана.

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

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