Армянская сторона нарушила режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта 13 раз

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Армянская сторона нарушила режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом 13 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, армянские вооруженные подразделения вчера и минувшей ночью с позиций, расположенных близ села Куропаткино Ходжавендского, Тапгарагоюнлу Горанбойского, Гейарх Тертерского, а также с безымянных высот Физулинского, Горанбойского и Ходжавендского районов обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.