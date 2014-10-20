Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Армянская сторона нарушила режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта 13 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, армянские вооруженные подразделения вчера и минувшей ночью с позиций, расположенных на безымянных высотах Ичеванского района Армении, обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана, расположенные на безымянных высотах Газахского района Азербайджана.

Кроме того, позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу с позиций, расположенных близ сел Ашагы Вейселли, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, а также с безымянных высот Горанбойского и Ходжавендского районов. Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.