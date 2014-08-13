Али Гасанов: "Президент Ильхам Алиев потребовал от Саргсяна относиться к героям именно как к героям" - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Глава общественно-политического отдела Администрации президента Али Гасанов дал интервью AзерТАдж. Report представляет данное интервью:

- Господин Гасанов, после Сочинской встречи президентов Президент Армении Серж Саргсян сделал некоторые заявления, связанные с обсуждавшимися на ней вопросами. Хотелось бы узнать ваше отношение к прозвучавшим в этих заявлениях мыслям.

-Сожалеем, что С.Саргсян, уже в который раз нарушая взаимную договоренность, раскрывает некоторые детали вопросов, обсуждавшихся на закрытой встрече президентов. Самое же печальное в том, что он искажает поднятые сторонами на этой встрече вопросы и изложенные позиции, фальсифицируя их в соответствии со своими субъективными суждениями и интересами Армении. Разумеется, это абсолютно не делает ему чести как руководителю страны и президенту. Если надо было бы обнародовать эти факты, то после встречи президенты провели бы пресс-конференцию и лицом к лицу прокомментировали бы все вопросы. Но только такие, как Саргсян, могут, возвратившись после окончания встречи в свою страну, в искаженной форме довести до местной общественности обсуждавшиеся вопросы, добавив свои субъективные суждения и интересы, и стать «ложным героем».

- Саргсян сделал это. Поэтому есть необходимость прояснить некоторые вопросы, обсуждавшиеся на встрече, и уточнить некоторые детали. Что можно сказать об этом азербайджанской общественности?

- Еще раз сожалеем, что этот поступок Саргсяна вынуждает и нас сделать заявление о некоторых вопросах, обсуждавшихся на этой закрытой встрече. Так, на встрече, проведенной с участием Президента России Владимира Путина, Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял вопрос о двух кяльбаджарских заложниках, захваченных армянскими отрядами на оккупированных территориях. Как известно, один из заложников является гражданином России, распространено обращение его семьи к Президенту России. На встрече Президент Азербайджана передал это обращение Президенту России и поднял вопрос об освобождении заложников. По мнению Президента Ильхама Алиева, армяне без всяких на то оснований преподнесли этих кяльбаджарцев как «опасных диверсантов» и создали вокруг этого в СМИ уродливое шоу. Хотя эти два человека, по информации членов их семей, уже многие годы, пользуясь своими гражданскими правами, ездили в родные села, находящиеся под оккупацией армян, чтобы посетить могилы родителей. Учитывая, что один из них является гражданином России, совершенно естественно, что Президент Ильхам Алиев просил Президента Владимира Путина выразить свое отношение к данному вопросу, и, несомненно, это преследует цель безоговорочного освобождения мирных граждан.

Кроме того, на трехсторонней встрече Президент Азербайджана потребовал безоговорочного возвращения в соответствии с законами войны тел солдат и мирных жителей, убитых армянскими вооруженными силами в зоне оккупации и на линии соприкосновения войск. На встрече Президент Ильхам Алиев, обратившись к Саргсяну, употребил такое выражение: «Даже во времена Гитлера фашисты не совершали тех злодеяний, которые творят армянские солдаты-оккупанты в прифронтовом регионе над захваченными заложниками и телами. Нельзя проявлять такое неуважение к трупу, это – не по-людски». Президент также потребовал незамедлительно выдать тела погибших их семьям.

С.Саргсян, конечно, не сумев найти серьезных аргументов против таких суждений Президента Азербайджана, коснулся пропаганды, проводившейся Азербайджаном вокруг возвращения тела Мубариза Ибрагимова, который в июне 2010 года, мужественно преодолев заминированный участок во фронтовом регионе, нанес врагу тяжелые потери его же собственным оружием и героически погиб в неравном бою, и обвинил азербайджанцев в том, что «преподнося Мубариза Ибрагимова как героя, они оскорбили чувства армян». В ответ Президент Ильхам Алиев напомнил С.Саргсяну: «У войны свои законы. Мы не преподносили Мубариза Ибрагимова в качестве героя. Он в одиночку уничтожил окоп, который обороняли армянские солдаты, убил более десяти оккупантов и сам героически погиб. По законам войны, стороны должны с уважением относиться к героям. Мубариз Ибрагимов проявил пример подлинного героизма и совершенно справедливо получил звание Национального героя». Президент Ильхам Алиев потребовал от С.Саргсяна относиться к героям именно как к героям.

- Господин Гасанов, в своем выступлении С.Саргсян также отметил, что в ходе последних диверсионных действий армян Азербайджан понес еще большие потери, а армяне продемонстрировали «свою силу», и как бы попытался успокоить армянский народ этим «фактом». Что вы можете сказать об этом?

- Саргсян, конечно же, умышленно пытается скрыть потери оккупационной армии Армении в результате произошедших в эти дни разведывательно-диверсионных действий, хочет завуалировать сам этот факт. Хотя сообщения всех внутренних и зарубежных источников подтверждают, что во время последних событий Армения потеряла около 50 человек. Военно-политическим кругам Армении никогда не удастся скрыть потери. Чем продолжать такие диверсионные действия, наносящие прямой удар по будущему миру на Южном Кавказе, удерживать армянский народ в заложниках войны, С.Саргсян лучше бы позаботился о своих соотечественниках, которые в последние годы массово покидают страну, разбрелись по всему миру в поисках работы и хлеба...