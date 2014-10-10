Азербайджан вернул тело Карена Петросяна Армении

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан вернул Армении тело Карена Артушевича Петросяна (1981 г.р.), скончавшегося 8 августа 2014 года на территории Азербайджана. К.Петросян был членом диверсионной группы военных подразделений Армении. Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Процесс передачи тела, организованный госкомиссией и министерством обороны Азербайджана при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, прошел без инцидентов. Передача тела состоялась в селе Бала Джафари Газахского района.