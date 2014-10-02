Азербайджану возвращено тело убитого в Кельбаджаре Гасана Гасанова

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджан было возвращено тело Гасанова Гасана Фарман оглу (1978 г.р.), убитого 11 июля 2014 года на территории оккупированного Арменией Кельбаджарского района Азербайджана военнослужащими захватнической армии.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную Комиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, тело убитого удалось вернуть в результате плодотворных переговоров госкомиссии с соответствующими международными организациями.

Процесс передачи тела, в котором участвовали представители госкомиссии, министерства обороны при посредничестве Международного комитета красного креста, прошел без инцидентов.