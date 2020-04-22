МИД Азербайджана: Зограб Мнацаканян бесстыдно говорит о проблемах безопасности

Начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева ответила на вопросы СМИ.

- Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сделанное во время видеоконференции 21 апреля. Можно ли узнать комментарий МИД Азербайджана по этому поводу?

- Как известно, современный мировой порядок сформировался после Второй мировой войны, и его основы нашли отражение в Уставе ООН 1945 года, Хельсинкском заключительном акте ОБСЕ 1975 года и документах Парижской хартии 1990 года. Во всех этих фундаментальных документах приводятся нормы и принципы международного права, в том числе суверенитет государств, территориальная целостность, принципы самоопределения народов. Армения, как и Азербайджан, является полноправным участником этих документов и взяла на себя обязательство соблюдать их неукоснительно.

В армяно-азербайджанском конфликте именно Республика Армения, нарушив вышеупомянутые обязательства, используя военную силу против соседнего Азербайджана, оккупировала одну пятую часть его признанных на международном уровне территорий и подвергла этнической чистке более миллиона азербайджанцев, проживающих на этих территориях. При таких условиях министр иностранных дел страны-оккупанта Армении бесстыдно говорит о проблемах безопасности, о свободном волеизъявлении. О какой безопасности можно говорить в условиях военной оккупации? Сам факт оккупации одной страной территорий другой страны является источником постоянной угрозы.

Что касается комментария министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, прозвучавшего 21 апреля этого года в связи с поэтапным подходом к урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то могу подтвердить, что данный подход демонстрируется всеми сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и данная позиция неоднократно и регулярно озвучивалась ими на всех этапах и на всех уровнях процесса урегулирования конфликта.