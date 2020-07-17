Знаменитости азербайджанского происхождения за рубежом поддержали нашу страну

Проживающие за рубежом исполнители азербайджанского происхождения в последние дни публикуют статусы в Instagram в поддержку Азербайджана в связи с событиями на азербайджано-армянской границе.
Как передает Report, первый вице-президент Crocus Group, певец Эмин Агаларов написал на своей странице в социальной сети:
"Дорогие подписчики, в связи с эскалацией конфликта на границе Азербайджана с Арменией, каждый, кто любит свою Родину и ценит народ, должен высказать свою гражданскую позицию и поддержку.
Мы призываем Армению положить конец оккупации территорий Азербайджана для обеспечения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.
Мы желаем всем только мира и выражаем соболезнования семьям всех погибших шехидов и героев.
С уважением и с огромной любовью к своей стране и своим корням, Эмин Агаларов".
Известный блогер Гусейн Гасанов также выразил поддержку Азербайджану:
"Меня зовут Гусейн Гасанов и я Азербайджанец. К большому сожалению, на границах моей Родины обострился конфликт, в результате чего погибли военнослужащие и мирные жители: чьи-то отцы, мужья, братья, сыновья.
Я всегда был, есть и буду против любого проявления агрессии и вас призываю к тому же. У каждого из нас должна быть возможность прожить долгую и счастливую жизнь! И никто не имеет право лишать кого-либо родного дома и родной земли!
Все, что происходит сейчас в стране – приносит неописуемую боль. Я люблю свой родной Азербайджан и искренне надеюсь, что все останется позади в ближайшее время, а над нами будет вновь мирное небо!
Приношу свои соболезнования семьям погибших солдат и офицеров!".
Популярный российский исполнитель азербайджанского происхождения Джахид Гусейнли (JONY) опубликовал на своей İnstagram-странице пост следующего содержания:
"Невозможно молчать, когда на родине творится такое...
Политика никак не связана с творчеством.
Я создаю песни для лечения душевных ран, и они могут затронуть человека, который даже не знает языка, на котором я пою.
Но я Азербайджанец
Это моя Родина
Я горжусь этим
И мне больно смотреть как гибнут мои земляки, братья, за родину.. Я против войны! Желаю всем светлой жизни под мирным небом...".
Участник популярного дуэта HammAli & Navai Александр Алиев на своей странице в социальной сети также выразил поддержку Азербайджану:
"Уважаемые подписчики, к большому сожалению на границе между Азербайджаном и Арменией возобновились военные действия, которые привели к гибели молодых солдат и высокопоставленных офицеров.
Мамы остались без сыновей. Жены без мужей. Дети остались без Папы.
Мне больно осознавать, что ввиду конфликта погибают люди. Я против войны, я против любого проявления агрессии. Я хочу чтоб у каждого человека была возможность прожить счастливую жизнь под мирным небом!
Маловероятно, что мой пост что-то изменит, но я не могу не выразить свою позицию по поводу происходящего.
Я Азербайджанец и я горжусь этим! Как и любой из вас я люблю свою Родину. Сложно молчать. Мне больно от того, что сейчас происходит.
Приношу свои соболезнования семьям погибших солдат и офицеров!".