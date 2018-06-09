Наверх

Зияфет Аскеров: Азербайджан долгие годы призывает к принятию справедливых решений

Зияфет Аскеров: Азербайджан долгие годы призывает к принятию справедливых решений

Мы хотим принятия справедливого решения Азербайджан долгие годы призывает к принятию справедливых решений
© Report/Firi Salim

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "В результате агрессии Армении были оккупированы наши земли. Азербайджан долгие годы призывает международные организации принять справедливые решения. Однако нужные шаги до сих пор не предприняты".

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку саммите Альянса европейских консерваторов и реформаторов заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

По его словам, исследования показали, что усиление многофункциональной деятельности парламентов в рамках международных отношений носит универсальный характер: 

"Наши депутаты делают все возможное на мероприятиях международных организаций для донесения правды до мировой общественности".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!