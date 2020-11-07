Журналисты побывали в разрушенных армянами селах Джебраила и Физули

Во всех городах и селах, освобожденных от оккупации Азербайджанской Армией, развевается азербайджанский триколор

Представители азербайджанской прессы побывали на территориях, освобожденных от армянской оккупации.

Об этом сообщает командированный в прифронтовую зону корреспондент Report.

Журналисты своими глазами увидели последствия армянского варварства в селах Беюк Марджанлы, Шейбей Джебраилского района, в городе Физули и нескольких селах района.

На освобожденных от оккупации землях армянами были разрушены дома, исторические памятники, кладбища и мечети.

Одна из мечетей на территории Физулинского района была превращена в свинарник.

На наших территориях, напоминающих руины, армяне уничтожили даже деревья.

Во всех городах и селах, освобожденных от оккупации Азербайджанской Армией, развевается азербайджанский триколор.

Также журналисты увидели на освобожденных территориях танки, автомобили и военную технику, оставленную армянами при бегстве с поля боя.