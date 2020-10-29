New York Times подготовил репортаж о последствиях ракетной атаки по Барде

Журналисты New York Times подготовили репортаж из подвергшегося ракетному обстрелу со стороны Армении города Барда

Журналисты New York Times подготовили репортаж из подвергшегося ракетному обстрелу со стороны Армении азербайджанского города Барда.

Как сообщает Report, журналистка издания Карлотта Голл (Carlotta Gall) вместе с фотографом Айвором Приккетом (Ivor Prickett) тоже попали под обстрел армянской стороны, когда ехали по главной улице города.

Карлотта Голл в своем материале рассказывает, что до начала ракетного обстрела город жил обычной жизнью. Женщины ходили по магазинам, а мужчины занимались своими делами.

"Этот город находится в 20 милях от зоны боевых действий. До этого момента жизнь здесь протекала гладко. Затем последовала череда оглушительных взрывов, каждый из которых казался все ближе и громче. Женщина начала кричать. Через дорогу кровь залила ступеньки подвала частной клиники. Внутри оказывали медицинскую помощь таксисту, истекающему кровью. Медсестры, пациенты и прохожие собрались в подвале, переступая через кровь и звоня своим семьям на мобильные телефоны".

Сразу после ракетных ударов журналистка поговорила с некоторыми из очевидцев произошедшего:

"Вы видите, что с нами делают армяне", - кричал 55-летний Камиль Керимов. "Вы видите здесь кого-нибудь из военных? Почему они это делают? Вы видите только мирных жителей", - добавил он: "Они хотят создать хаос".

44-летняя Ягубия Хамидова, кардиолог, укрывшаяся в подвале клиники, недавно переехала из прифронтового города Тертер, думая, что здесь будет безопаснее. "Пожалуйста, помогите нам", - сказала она - "Никто в мире не знает, что с нами происходит".

Фотограф New York Times Айвор Приккет запечатлел горе тех, кто пострадал от обстрела и потерял своих близких. На одной из них сестра целует руки своего брата Фуада Исмаилова, погибшего в результате ракетного обстрела Барды ВС Армении.