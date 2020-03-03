Написавший про сумгайытские события журналист может провести пресс-конференцию

"Тем, кто служит армянскому лобби, армянской диаспоре и посольству, нужно дать достойный ответ. Поэтому мы хотим пригласить в Москву Льва Аскерова для проведения пресс-конференции".

Об этом российскому бюро Report сообщил глава азербайджанской общины в Москве Шамиль Тагиев.

По его словам, опубликованная в "Независимой газете" статья основана на фактах и есть доказательства: "Действия посольства Армении в России расцениваются как выступление против свободы печати в РФ. В статье приводятся архивные материалы Комитета госбезопасности бывшего СССР и информация подтверждается историческими фактами".

Напомним, что в канун очередной годовщины сумгайытских событий 1988 года в "Независимой газете" была опубликована статья журналиста Льва Аскерова "Сумгайытская трагедия. С чего начиналось и как это было". После этого, обратившись в Генпрокуратуру России, посол Армении в РФ Вардан Тоганян потребовал наказать журналиста Л.Аскерова и редакцию. Действующие в России азербайджанские диаспорские организации обратились в Генеральную прокуратуру России для расследования данного вопроса.