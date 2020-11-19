Живущая в Гяндже семья Гасановых с нетерпением ждем возвращения в Агдам

Семья вынужденных переселенцев из Агдама, временно обосновавшаяся в Гяндже, с нетерпением ждет дня возвращения в родное село.

Семья вынужденных переселенцев из Агдама, временно обосновавшаяся в Гяндже, с нетерпением ждет дня возвращения в родное село.

Как передает западное бюро Report, семья Гасановых родом из агдамского села Шыхпапаглар.

Глава семьи Вагиф Гасанов рассказал, что с большой радостью встретил новость о скором возвращении домой: "Мы покинули село 1993 году. Мы долгие годы думали об Агдаме. Во время обращения нашего Президента к народу мы услышали, что Агдам возвращается к нам. Поверьте, мы не могли спать по ночам от радости. Дай Аллах здоровья нашему Президенту, мы очень счастливы вернуться в родные края".

Другой член семьи Кифаят Гасанова рассказала что посетит могилы своих родственников, как только вернется в село.

"У нас во дворе была печь, я пек хлеб. Надеюсь, когда я вернусь в нашу деревню, даже если печь будет разрушена, я восстановлю и буду печь хлеб", - сказал он.