О нас
Report Georgia
Аудио новости

Живущая в Гяндже семья Гасановых с нетерпением ждем возвращения в Агдам

Живущая в Гяндже семья Гасановых с нетерпением ждем возвращения в Агдам Семья вынужденных переселенцев из Агдама, временно обосновавшаяся в Гяндже, с нетерпением ждет дня возвращения в родное село.
Нагорно-карабахский конфликт
19 ноября 2020 г. 23:56
Живущая в Гяндже семья Гасановых с нетерпением ждем возвращения в Агдам

Семья вынужденных переселенцев из Агдама, временно обосновавшаяся в Гяндже, с нетерпением ждет дня возвращения в родное село.

Как передает западное бюро Report, семья Гасановых родом из агдамского села Шыхпапаглар.

Глава семьи Вагиф Гасанов рассказал, что с большой радостью встретил новость о скором возвращении домой: "Мы покинули село 1993 году. Мы долгие годы думали об Агдаме. Во время обращения нашего Президента к народу мы услышали, что Агдам возвращается к нам. Поверьте, мы не могли спать по ночам от радости. Дай Аллах здоровья нашему Президенту, мы очень счастливы вернуться в родные края".

Другой член семьи Кифаят Гасанова рассказала что посетит могилы своих родственников, как только вернется в село.

"У нас во дворе была печь, я пек хлеб. Надеюсь, когда я вернусь в нашу деревню, даже если печь будет разрушена, я восстановлю и буду печь хлеб", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gəncədə yaşayan Həsənovlar ailəsi səbirsizliklə Ağdama qayıtmağı gözləyir

Новости партнеров

Самое читаемое

Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
14 ноября 2020 г. 13:42
Выявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
ФотоВыявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
15 ноября 2020 г. 10:30
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
13 ноября 2020 г. 17:01
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
16 ноября 2020 г. 15:15
Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша
Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша
14 ноября 2020 г. 11:08
В Уджаре машина скорой помощи сбила пешехода
ФотоВ Уджаре машина скорой помощи сбила пешехода
14 ноября 2020 г. 07:24
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
14 ноября 2020 г. 16:16
Завершились переговоры Турции и России о контроле над прекращением огня в Карабахе
Завершились переговоры Турции и России о контроле над прекращением огня в Карабахе
14 ноября 2020 г. 14:34
Сегодня Кельбаджарский район возвращается Азербайджану
Сегодня Кельбаджарский район возвращается Азербайджану
15 ноября 2020 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi