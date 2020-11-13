Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции

Вице-президент группы дружбы Франция-Азербайджан в Национальной ассамблее (парламент) Франции Жером Ламбер (Jerome Lambert) прокомментировал неверное произношение президентом и министром иностранных дел Франции названия города Шуша (как "Шуши").

Вице-президент группы дружбы Франция-Азербайджан в Национальной ассамблее (парламент) Франции Жером Ламбер (Jerome Lambert) прокомментировал неверное произношение президентом и министром иностранных дел Франции названия города Шуша (как "Шуши").

Как передает западный центр Report, выступая перед журналистами в Гяндже, он сказал, что откровенная поддержка официальными лицами Франции армян и неверное произношение названия города Шуша не так уж и значимы.

"Я понимаю чуткость этого вопроса. Азербайджан воспользовался военной силой и освободил свои земли от оккупации, установил мир и международное право", - подчеркнул Ж.Ламбер.