Жерар Кардон: Армению следует исключить из Совета Европы

"Армении нет места в составе Совета Европы. Эта страна не отвечает обязательствам международных организаций".

Об этом французскому бюро Report заявил французский писатель Жерар Кардон (Gerard Cardonne).

По его словам, международные организации должны занять более жесткую позицию в отношении стран-оккупантов: "На одном из мероприятий я обратился к сотрудникам Совета Европы и спросил, куда смотрит это структура. Нагорно-карабахский конфликт - это международная проблема. Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских земель. Поэтому Армении нет места в составе Совета Европы. Армения не отвечает ни требованиям Совета Европы, ни ООН. Зачем нужна международная организация, принимающая государство-оккупанта?".

Ж.Кардон отметил, что Армения все еще бредит идеей о "Великой Армении": "Франция в свое время доминировала в Европе. Наполеон завоевал многие территории. Но однажды мы вернулись к нашим прежним границам. Теперь мы больше не думаем о том, чтобы вторгаться в чужие земли. Однако Армения продолжает оккупационную политику".

Жерар Кардон

Французский писатель также отметил, что в результате неправильной политики Армения превратилась в бедное государство, молодежь вынуждена массово покидать страну: "По соседству с Арменией такая богатая страна, как Азербайджан. Армения же в результате своей неправильной политики лишает свою страну дохода. Сегодня трубопроводы в Европу прокладывают через соседние страны, в обход Армении".

Отметим, что Ж.Кардон является офицером Почетного легиона Франции и командиром ордена "Лафайет". В 2010 году был удостоен звания рыцаря Ордена искусств и литературы Франции. Его произведения переведены на немецкий, английский, боснийский языки, язык дари.