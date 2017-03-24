Жан-Марк Эро: Статус-кво в нагорно-карабахском конфликте еще больше усугубляет ситуацию

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ “Мы не хотим проведения военных операций. Франция, наряду с Россией и США, является сопредседателем Минской группы ОБСЕ в целях мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном путем переговоров. Конечно, статус-кво неприемлем для нас”.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марк Эро в ответ на вопрос спецкора АЗЕРТАДЖ.

“Я принимал участие на встречах президента Франсуа Олланда с обоими президентами. Он еще раз выразил готовность Франции оказать помощь в разрешении конфликта. Если стороны захотят провести переговоры и подписать мирный договор, Франция готова организовать конференцию. Такие конфликты могут быть решены только с помощью дипломатии. Статус-кво еще больше усугубляет ситуацию. Франция будет продолжать исполнять роль посредника, пока конфликт не будет решен”, - добавил французский министр.

Отметим, что президент Франции Франсуа Олланд в марте провел встречи с президентами Азербайджана и Армении в Париже, в ходе которых обсуждался армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт.