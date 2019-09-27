Жан-Франсуа Мансель: "Отмена хартии, подписанной с сепаратистами является наиболее значимым событием"

«Отмена хартии, подписанной с городом Шуша, является наиболее значимым событием».

Об этом французскому бюро Report сказал президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель.

«Отмена этой хартии свидетельствует о том, что ранее принятые французскими судами решения об ее отмене, подписанной с сепаратистами Нагорного Карабаха, абсолютно справедливы и правы. Во-вторых, Шуша является символом Азербайджана. «Пусть это послужит тревожным сигналом для французских парламентариев, посетившие Нагорный Карабах десять дней назад. Они должны понять, что посещая оккупированные земли, тем самым нарушают внешнюю политику Франции», - сказал Жан-Франсуа Мансель.

Отметим, что административный суд французского Лиона аннулировал два хартийных соглашения, подписанных между Сент-Этьеном и Десин-Шарпье и административными районами на оккупированных территориях Азербайджана на протяжении более 27 лет. Один из этих уставов был подписан 21 октября 2018 года в Сент-Этьене, а другой - 25 сентября 2017 года между городом Десин-Шарпье.