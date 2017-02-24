Зейнаб Ханларова: Мы должны воевать и освободить наши земли

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ "Сколько лет уже все выступают. Зачем все это? Сами говорим и сами слышим".

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Зейнаб Ханларова на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса. Она сказала, что не нужно ждать освобождения территорий от оккупации: "Переговоры, обсуждения до меня не доходят, все равно нас не слушают. Мы должны воевать и освободить наши земли. За 25 лет пало много шехидов. Почему так должно быть?! Мы не должны ожидать действий со стороны Минской группы ОБСЕ. Армяне ворвались в наш дом. Лучше умереть единожды, чем гибнуть каждый раз. Каждый раз, когда приходит новость о шехидах, я думаю, что умирают мои дети. До каких пор мы должны терпеть? Они враги мусульман. Зачем мы должны брать разрешение?"

Вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова отметила, что принимать решение о войне входит в полномочия Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев наряду с ведением мирных переговоров, готовится также к войне. Зейнаб Ханларова стала членом платформы для мира между Арменией и Азербайджаном. Думаю, Зейнаб ханум, выступая из принципа мира, так говорит. В этом вопросе мы не должны быть мнительными".