Опубликовано заявление по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), и Эндрю Шофер (США) распространили заявление по итогам переговоров министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна по видеосвязи.

Как сообщает Report в заявлении отмечается, что в ходе видеоконференции, состоявшейся при участии посредников и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, стороны обсудили «влияние глобального кризиса в области здравоохранения на регион и последние события на местах». Они также рассмотрели следующие шаги в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с их совместным заявлением, опубликованным в Женеве 30 января этого года.

Было признано, что из-за чрезвычайной ситуации, возникшей в результате пандемии COVID-19, осуществление ранее согласованных гуманитарных мер было отложено. Личные встречи на уровне министров и визиты сопредседателей в регион, согласованные в Женеве, также были отложены. Тем не менее, необходимая работа по подготовке этих мероприятий продолжается.

"Сопредседатели подчеркнули важность строгого соблюдения прекращения огня и воздержания от провокационных действий в нынешних условиях и призвали стороны принять меры для дальнейшего снижения напряженности. Они также выразили признательность за продолжающуюся работу Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ в нынешних обстоятельствах и подчеркнули необходимость скорейшего возобновления мониторинга", - отмечается в заявлении.

"Учитывая огромные проблемы, с которыми сейчас сталкивается все население без учета политических границ и которые служат серьезным напоминанием о ценности каждой человеческой жизни, министры иностранных дел и сопредседатели выразили надежду, что решимость, проявленная в ответе на глобальные пандемии, принесет творческий и конструктивный импульс мирному процессу".

Министры иностранных дел и сопредседатели договорились поддерживать тесные контакты и как можно скорее продолжить переговоры лично.