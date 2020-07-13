Заявление: Очередной акт агрессии и провокации, который длится уже около 30 лет

Официальный Баку заявил о предотвращении попытки вооруженного наступления Армении на Азербайджан и призвал мировое сообщество вынудить Армению прекратить политику агрессии против Азербайджана, отмечая, что азербайджанские территории должны быть освобожден

Официальный Баку заявил о предотвращении попытки вооруженного наступления Армении на Азербайджан и призвал мировое сообщество вынудить Армению прекратить политику агрессии против Азербайджана, отмечая, что азербайджанские территории должны быть освобождены из-под армянской оккупации, более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев должны вернуться к своим родным очагам.

Как передает Report, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Молдова Гудси Османов сообщил, что 12 июля армянские вооруженные силы, нарушив режим прекращения огня, подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Товузском направлении на государственной границе Азербайджана и Армении. В результате ответного огня и контратаки азербайджанских вооруженных сил попытка наступления армянских вооруженных сил была предотвращена.

Как отметил дипломат, данный очередной акт агрессии и провокации со стороны армянских вооруженных сил является еще одним бесспорным подтверждением враждебной, оккупационной политики Армении в отношении Азербайджана, которая длится уже около 30 лет. По его словам, сегодня 20% азербайджанских территорий все еще находятся под оккупацией, и азербайджанский народ никогда не смирится с данным фактом.

"В то время как весь мир борется с пандемией коронавируса, руководство Армении подобными актами агрессии, совершая провокации против Азербайджана, пытается отвлечь внимание от социально-экономических проблем внутри страны на фоне распространения COVİD-19 в Армении в результате неверной политики. Данной провокацией руководство Армении пытается свои внутриполитические проблемы решить за счет образа «внешнего врага», отвлекая внимание на Азербайджан", - заявил Гудси Османов. Он отметил, что Армения совершила военную агрессию против Азербайджана, оккупировав Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана, тем самым грубо нарушив Устав ООН и другие международно-правовые обязательства. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных войск с оккупированных территорий Азербайджана, Арменией не выполняются. Тем самым Армения игнорирует все нормы и принципы международного права, продолжает совершать насилие и агрессию в отношении Азербайджана и своими действия подвергает угрозе безопасность в регионе.

Как подчеркнул дипломат, систематическое нарушение режима прекращения огня со стороны армянских вооруженных сил и провокации Армении на границе с Азербайджаном являются еще одним доказательством отсутствия приверженности армянской стороны урегулированию армяно-азербайджанского конфликта мирным путем. Подобного рода провокации со стороны страны-агрессора сводят на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта и служат росту напряженности в регионе. Гудси Османов подчеркнул, что Азербайджан, являясь ведущей страной региона, с сильной экономикой, боеспособной армией, которая способна решить любые задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, не может бесконечно мириться с продолжающейся военной оккупацией Нагорно-Карабахского и прилегающих регионов Азербайджана, насильственного изгнания оттуда азербайджанского населения.

Он напомнил, что руководство Азербайджана во главе с сильным лидером, Президентом Ильхамом Алиевым, неоднократно говорило о том, что Азербайджан оставляет за собой право обеспечить вопрос восстановления своей территориальной целостности в рамках международно-признанных границ всеми необходимыми средствами. "Однако мы все еще надеемся на мирное урегулирование конфликта, не хотим жертв, которые будут с обеих сторон. Мировое сообщество должно вынудить Армению прекратить политику агрессии против Азербайджана, Азербайджанские территории должны быть освобождены из-под армянской оккупации, более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев должны вернуться к своим родным очагам", - подчеркнул Гудси Османов.