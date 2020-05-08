МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с 28-й годовщиной оккупации Шуши

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Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации города Шуши вооруженными силами Армении.

В рамках систематической политики агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики 8 мая 1992 года вооруженные силы Армении оккупировали исторический азербайджанский город Шуша. В результате оккупации город Шуша и 30 сел района были разрушены, 195 мирных жителей были убиты, 165 ранены и 58 человек пропали без вести, более 24 000 жителей Шуши были подвергнуты этнической чистке.

Материально-культурному и духовному наследию азербайджанского народа был нанесен серьезный урон в результате оккупации Шуши, города, представляющего исключительное историческое, культурное, духовное и символическое значение для народа Азербайджана, города - известного как "колыбель азербайджанской музыки", "Консерватория Востока". В Шуше более 170 жилых зданий со статусом памятников архитектуры, 160 культурных и исторических памятников были разрушены, мечети и храмы были осквернены и подвергнуты вандализму, уничтожены ряд редких образцов рукописей. Среди разрушенных памятников - Дворец Панах хана и библиотека, Ханский дворец и Карвансарай, мечети Ашагы Говхарага и Саатлы, Мавзолей Вагифа, Дом Натаван и многие другие.

После этнических чисток, проведенных Арменией в ходе оккупации Шуши, в нарушение требованиям международного гуманитарного права, страна-оккупант разрушает историческое и культурное наследие Азербайджана и постепенно меняет культурный облик города. Таким образом, тысячи людей были незаконно переселены в Шушу. Мечеть Юхары Говхарага (Джума), построенная по приказу Говхараги, дочери карабахского правителя Ибрагим Хана, "отреставрирована" армянами и представлена как персидская. Все это ясно демонстрирует намерение оккупантов скрыть тот факт, что Шуша является древним азербайджанским городом.

Однако армянская сторона должна понимать, что все эти попытки бесперспективны, оккупация носит временный характер. Нагорный Карабах является международно признанной частью Азербайджана, этот регион всегда был и останется неотъемлемой частью Азербайджана.

Согласно позиции всех международных организаций и государств мира, в частности резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, Нагорный Карабах признан неотъемлемой частью Азербайджана с требованием немедленного, полного и безоговорочного вывода захватнических сил со всех оккупированных территорий Азербайджана.

Азербайджан является наиболее заинтересованной стороной в скорейшем переговорном урегулировании конфликта и обеспечении прочного мира в регионе. Целью продолжающегося переговорного процесса по урегулированию конфликта является обеспечение вывода вооруженных сил Армении из оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, восстановление территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома. Достижение этой цели является обязательством, а не компромиссом. Азербайджан не рассматривает иное политическое решение конфликта вне этих рамок и участвует в процессе урегулирования на основе этого понимания.

Если в результате переговоров не удастся положить конец оккупации Арменией азербайджанских территорий, то в соответствии с Уставом ООН, Азербайджан сохраняет за собой право восстанавливать свою территориальную целостность и суверенитет в рамках международно признанных границ.