Генпрокуратура Азербайджана о выпущенной по Барде ракете

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня, продолжают совершать преступные действия против нашего гражданского населения.
Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, 27 октября вражескими силами интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу были подвергнуты Геранбойский и Бардинский районы.
В результате тяжелого артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами села Гараюсифли Бардинского района сегодня примерно в 16:00, погибли жители села Джафарова Офелия Маджид гызы, Ахмедова Айбяниз Ашраф гызы, Исмаилов Эхтирам Халил оглу и Искендерова Айсу Ровшен гызы 2013-го года рождения, еще 7 человек получили ранения.
В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях следственные мероприятия с уточнением перечня пострадавших лиц.