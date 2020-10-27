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Генпрокуратура Азербайджана о выпущенной по Барде ракете

Генпрокуратура Азербайджана о выпущенной по Барде ракете Вооруженные силы Армении, грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня, продолжают совершать преступные действия против нашего гражданского населения.
Нагорно-карабахский конфликт
27 октября 2020 г. 19:20
Генпрокуратура Азербайджана о выпущенной по Барде ракете

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня, продолжают совершать преступные действия против нашего гражданского населения.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, 27 октября вражескими силами интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу были подвергнуты Геранбойский и Бардинский районы.

В результате тяжелого артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами села Гараюсифли Бардинского района сегодня примерно в 16:00, погибли жители села Джафарова Офелия Маджид гызы, Ахмедова Айбяниз Ашраф гызы, Исмаилов Эхтирам Халил оглу и Искендерова Айсу Ровшен гызы 2013-го года рождения, еще 7 человек получили ранения.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях следственные мероприятия с уточнением перечня пострадавших лиц.

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Версия на английском языке Prosecutor General's Office issues statement on Armenia's missile attack against Barda
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Bərdəyə raket atması ilə bağlı Baş Prokurorluqdan açıqlama

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