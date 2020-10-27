Генпрокуратура Азербайджана о выпущенной по Барде ракете

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня, продолжают совершать преступные действия против нашего гражданского населения.

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня, продолжают совершать преступные действия против нашего гражданского населения.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, 27 октября вражескими силами интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу были подвергнуты Геранбойский и Бардинский районы.

В результате тяжелого артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами села Гараюсифли Бардинского района сегодня примерно в 16:00, погибли жители села Джафарова Офелия Маджид гызы, Ахмедова Айбяниз Ашраф гызы, Исмаилов Эхтирам Халил оглу и Искендерова Айсу Ровшен гызы 2013-го года рождения, еще 7 человек получили ранения.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях следственные мероприятия с уточнением перечня пострадавших лиц.