Заявление азербайджанской общины Нагорного Карабаха распространено как документ ООН

Заявление азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики в связи с военной агрессией Армении в отношении Азербайджана распространено в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН.

Об этом Report сообщили в общине.

В указанном заявлении азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона говорится:

"Мы, вынужденные переселенцы из Нагорно-Карабахского региона и других оккупированных районов Азербайджанской Республики, вот уже около 30 лет страдаем от армянской агрессии.

В результате проводимой с 1988-го года против нас политики этнической чистки, Армения оккупировала одну пятую часть территории Азербайджана. При этом более 700 тыс. азербайджанцев были изгнаны с родных земель.

Во время оккупации наших земель тысячи азербайджанцев были зверски убиты, большое число гражданских лиц пропало без вести. Учиненный в городе Ходжалы геноцид над мирными азербайджанцами, где за одну ночь армянскими военные подразделениями были жестоко убиты 613 гражданских лиц, включая женщин, детей и стариков, стал одним из самых крупных и кровавых, учиненных над азербайджанским народом. С сожалением хотим отметить, что совершившие эти преступления до сих пор не получили достойного наказания.

Мировое сообщество, в том числе Совет Безопасности и Генассамблея ООН неоднократно заявляли, что подтверждают неприкосновенность признанных на международном уровне границ Азербайджанской Республики, относятся с уважением к суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики, признают Нагорно-Карабахский регион составной частью Азербайджанской Республики и право всех азербайджанских вынужденных переселенцев вернуться на свои земли".