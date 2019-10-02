Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила заявление в связи с 27-летием оккупации Ходжавенда

Общественное объединение "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики" распространила заявление в связи с 27-летием оккупации Ходжавенда вооруженными силами Армении.

В поступившем из общины в Report заявлении говорится:

"Захватническая политика, проводимая армянским государством, вот уже 30 лет осуществляется на глазах у мировой общественности. 27 лет назад – 2 октября 1992 года вооруженные силы Армении оккупировали древний Ходжавендский район Нагорно-карабахского региона Азербайджана площадью 1458 квадратных метров, с более чем 10-тысячным азербайджанским населением, состоящим из 1 города, 2 поселков и 81 села. В настоящее время под контролем Азербайджана находится только часть Ходжавендского района, именуемая Наргизтепе (114 тыс. кв.м.), и примерно 13-тысячное населения района размещено в качестве вынужденных переселенцев преимущественно в Бейлаганском районе Азербайджана, а также в различных регионах. В 27-ю годовщину оккупации Ходжавендского района со стороны ВС Армении более 80 тыс. азербайджанцев Нагорно-карабахского региона Азербайджана, включая 13 тыс. из Ходжавендского района призывают международное сообщество защищать справедливую позицию Азербайджана для дачи объективной политико-правовой оценки продолжающейся по сей день против азербайджанского народа агрессии, положить конец целенаправленному уничтожению, разграблению и присвоению наших исторических, архитектурных и религиозных памятников, а также положить конец этой оккупации.

Мы требуем от всех международных организаций, чтобы справедливый голос более 1 млн человек, ставших жертвами агрессии армян, был услышан и для восстановления попранных прав преступления армян превратились в объект порицания на международном уровне. В то же время государство и народ Азербайджана никогда не примирится с этой оккупацией. С этой точки зрения 3 года назад продолжавшиеся 2-5 апреля 2016 успешные операции по контратаке Вооруженных сил Азербайджана дали нашей стране очень большое преимущество с военно-стратегической точки зрения. В первую очередь, Азербайджан завоевал очень важную психологическую победу. Азербайджанская армия освободила стратегические возвышенности исключительной важности в северной и южной частях Карабаха, в том числе освободила часть Физулинского, Джабраильского и Агдеринского районов. Так, Азербайджан продемонстрировал способность освободить свои территории, потенциал и боевое рвение.

Мы полагаем, что справедливое решение конфликта возможно после исполнения соответствующих резолюций Совбеза ООН о выводе вооруженных сил Армении с оккупированных территорий, возвращения азербайджанцев, подвергнувшихся агрессии и ставших вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов на родную землю и восстановления территориальной целостности нашей страны, признанной международной общественностью. Только в таком случае между двумя государствами может быть обеспечено налаживание нормальных добрососедских отношений, а также устойчивый и справедливый мир в регионе".