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Завершились переговоры Турции и России о контроле над прекращением огня в Карабахе

Завершились переговоры Турции и России о контроле над прекращением огня в Карабахе В Анкаре завершились переговоры между представителями России и Турции в связи с совместным турецко-российским Центром мониторинга для контроля над прекращением огня в Нагорном Карабахе
Нагорно-карабахский конфликт
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14 ноября 2020 г. 14:34
Завершились переговоры Турции и России о контроле над прекращением огня в Карабахе

В Анкаре завершились переговоры между представителями России и Турции в связи с совместным турецко-российским Центром мониторинга для контроля над прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Переговоры планируется продолжить в ближайшие дни.

"Вчера в Анкару прибыла делегация из России в составе 20 человек. Российская делегация встретилась с полномочными представителями Министерства иностранных дел Турции, а затем Министерства национальной обороны. На встрече, состоявшейся между высокопоставленными военными Турции и России, обсуждалась работа, которая будет проведена после прекращения огня в Нагорном Карабахе и ситуация в Сирии, особенно в Идлибе.

В ходе продолжающихся сегодня технических переговоров были обсуждены детали предстоящей работы в регионе после прекращения огня", - сообщили в министерстве.

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Версия на английском языке Turkish, Russian militaries complete talks on ceasefire in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Rusiya hərbçilərinin Qarabağdakı atəşkəsə nəzarətlə bağlı danışıqları başa çatıb

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