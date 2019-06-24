Постоянный представитель: Завершен этап коммуникации по делу Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

"Жалоба в связи с находящимися в заложниках у армян Дильгамом Аскервым и Шахбазом Гулиевым направлена в Европейский суд. В данном процессе участвует и азербайджанское правительство".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил завсектором по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Администрации президента, постоянный представитель Азербайджана в Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров.

Он отметил, что по этому вопросу уже завершен весь коммуникационный процесс: "В этом году мы ждем высказывания своей позиции со стороны Европейского суда. Наряду с этим, в Совете Европы проведены мероприятия в связи с положением Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, и на этой неделе в ПАСЕ нашей делегацией до сведения депутатов будет доведена позиция Азербайджана по данному вопросу".