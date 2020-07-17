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Армянский снаряд упал во двор жителя Товуза: Чудом остался жив

Армянский снаряд упал во двор жителя Товуза: Чудом остался жив Разлетевшиеся осколки нанесли урон дому
Нагорно-карабахский конфликт
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17 июля 2020 г. 13:05
Армянский снаряд упал во двор жителя Товуза: Чудом остался жив

Подразделения Вооруженных сил Армении вчера в очередной раз предприняли провокацию и обстреляли приграничные населенные пункты Товузского района Азербайджана.

Как сообщает командированный в прифронтовую зону сотрудник Report, армянский снаряд упал во двор жителя села Вахидли Товузского района Арифа Мамедова.

К счастью, жители дома не пострадали. Но разлетевшиеся осколки нанесли урон дому.

А.Мамедов сказал, что вражеский снаряд попал в стог сена во дворе дома и разорвался в 5 метрах от него.

По словам А.Мамедова, он чудом остался жив.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilərin atdığı mərmi Tovuz sakininin həyətinə düşüb: "Möcüzə nəticəsində sağ qaldım"

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