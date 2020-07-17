Армянский снаряд упал во двор жителя Товуза: Чудом остался жив

Подразделения Вооруженных сил Армении вчера в очередной раз предприняли провокацию и обстреляли приграничные населенные пункты Товузского района Азербайджана.
Как сообщает командированный в прифронтовую зону сотрудник Report, армянский снаряд упал во двор жителя села Вахидли Товузского района Арифа Мамедова.
К счастью, жители дома не пострадали. Но разлетевшиеся осколки нанесли урон дому.
А.Мамедов сказал, что вражеский снаряд попал в стог сена во дворе дома и разорвался в 5 метрах от него.
По словам А.Мамедова, он чудом остался жив.