Замглавы МИД: Поездка Пашиняна в Нагорный Карабах является нарушением международного права

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Поездка премьер-министра Армении Никола Пашиняна на оккупированные территориии Азербайджана - в Нагорный Карабах является нарушением международного права.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Давление на переговорный процесс противоречит усилиям, направленным на урегулирование конфликта. Мы осуждаем этот визит. Оккупация Азербайджана Арменией не вызывает сомнений. К сожалению, стандарты, существующие в международных отношениях, не всегда позволяют называть вещи своими именами. На оккупированных Арменией территориях международные нормы были нарушены. Сопредседатели Минской группы предпринимают определенные попытки сблизить стороны и вести переговоры. С точки зрения переговорного процесса это деструктивный поступок", - заявил Х. Халафов.