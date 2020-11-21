Замглавы Духовного управления мусульман РФ об уничтоженных мечетях Карабаха

Он назвал факт привлечения внимания ЮНЕСКО в историческому наследию Карабаха совершенно правильным

"Меня поразил избирательный подход деятелей культуры, совершенно неприкрыто указавших, что культурным достоянием, обязательным к сохранению, они считают только христианские храмы Нагорного Карабаха, без тени стеснения закрывая глаза на поругание и уничтожение мусульманских памятников".

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов.

Он отметил, что с удивлением ознакомился с новостью об обращении именитых деятелей культуры в ЮНЕСКО. Режиссеры, дирижеры, музыканты и другие представители творческой элиты просят включить памятники христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорно-Карабахского региона в список всемирного наследия для их дальнейшего сохранения.

"За десятилетия пребывания на территории непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики" 63 из 67 мечетей региона были разрушены! Число пострадавших исторических и культурных памятников идет на сотни. Я бы оценил как весьма бессовестные намеки на потенциальное разрушение храмов, принадлежность которых оспаривается албанско-удинской церковью, при том, что полностью игнорируется культурная катастрофа, постигшая десятки и сотни мусульманских памятников Карабаха", - написал он.

Д. Мухетдинов подчеркнул, что при объективном подходе любой наблюдатель вынужден отметить, что Азербайджан позиционирует себя как мультикультурное государство, одинаково уважительно относящееся ко всем религиозным традициям. Баку – неоднократно была выбрана в качестве столицы Саммита лидеров мировых религий. При этом, он назвал факт привлечения внимания ЮНЕСКО в историческому наследию Карабаха совершенно правильным.