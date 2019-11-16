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Российский эксперт: Закрасивший памятную доску пособнику фашистов Гарегину Нжде совершил гражданский подвиг

Закрасивший доску пособнику фашистов Гарегину Нжде совершил подвиг

Депутат городской Думы Армавира Краснодарского края России Алексей Виноградовзакрасивший памятную доску армянскому фашисту Гарегину Нжде, совершил достаточно смелый поступок. Жители города уже много лет жалуются на эту мемориальную табличку и не раз просили ее убрать.

Об этом корреспонденту российского бюро Report заявил эксперт Евгений Михайлов.

"Эта проблема была в Армавире давно. Многие возмущались из-за того, что пособнику фашистской Германии поставили памятную доску. Табличке уже лет пять-шесть, если не больше. Возмущения начались сразу же, однако, в силу того, что у нас на юге проживает очень много армян, жители не могли ничего сделать до того момента, пока не изменилась политическая конъюнктура. И мы видим, что она изменилась", -считает российский эксперт.

"Во-первых, очень четко озвучил эту ситуацию президент Азербайджана Ильхам Алиев на нескольких встречах, как с Владимиром Путиным, так и в рамках других выступлений. Он говорил о ситуации и с памятником Гарегину Нжде в Армении и с увековечиванием его памяти здесь на территории Российской Федерации. Если мы, Россия, позиционируем себя как борца с героизацией фашистов, то, конечно, мы внемлем этой ситуации и сейчас она отпущена на общественность. Армяне у нас живут давно, некоторые называют город Армавир своей местной столицей и чувствуют себя здесь очень вольготно. Сейчас армянские общественники, освещающие ситуацию, пытаются представить это как разжигание межнациональной розни. Однако никакого разжигания нет. Мы с огромным почтением относимся к героям Великой Отечественной войны. А здесь реально фашистский пособник, которого героизируют, и это издержки современной политики. Также, возможно, это некая победа богатой армянской диаспоры, которая позволила долгое время просуществовать этой табличке", - отметил Михайлов.

"Никол Пашинян открыл глаза нашим политикам на то, что Армения движется не туда по многим направлениям, в том числе и в плане героизации фашистов", - добавил российский политолог.

По его словам, никто не накажет депутата А. Виноградова за его поступок, как "многие мечтают": "Он совершил гражданский подвиг. В городе, который населяет очень много богатых и влиятельных армян, он сделал то, что должно было сделать правительство, местные власти. Понятно, есть закон о частной территории. Но в России на частных домах даже флаг России нельзя вывешивать, если это не праздник, а здесь на частной территории стоит памятник откровенному фашисту".

Напомним, накануне в Ереване перед посольством России прошла акция протеста. Ее участники выразили недовольство поступком депутата А. Виноградова, закрасившего памятную доску Гарегину Нжде.

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