Закир Гасанов посетил передовые подразделения - ВИДЕО

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, руководящий состав министерства обороны посетил воинские части и боевые позиции в прифронтовой зоне и встретился с личным составом.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Встретившись с личным составом, несущим боевое дежурство, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов проверил устойчивость обороны, боевую и морально-психологическую подготовку военнослужащих, а также понаблюдал за позициями противника из командно-наблюдательного пункта.

Генерал-полковник З.Гасанов поинтересовался ходом работ, проводимых в сфере улучшения социально-бытовых условий личного состава, и дал соответствующие указания в связи с выполнением этих работ на более качественном уровне.

Высоко оценив боевую и морально-психологическую подготовку личного состава, министр обороны наградил группу военнослужащих, отличившихся на службе.

В завершение руководство министерства обороны побеседовало с военнослужащими за чайным столом.