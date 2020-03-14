Закир Гасанов отдал приказ о немедленном пресечении провокаций противника

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов приказал командно-начальствующему составу Вооруженных сил немедленно пресечь вероятные провокации противника.

Как сообщает Report, соответствующий приказ министр обороны отдал в ходе служебного совещания, анализируя оперативную обстановку на линии фронта.

З.Гасанов приказал командно-начальствующему составу применить необходимые силы и средства с целью немедленного пресечения вероятных провокаций противника, обеспечить безопасность личного состава, уделить особое внимание качеству мероприятий боевой подготовки, проводимых в воинских частях, в частности в передовых подразделениях для повышения уровня интенсивной боевой подготовки, принять соответствующие меры по повышению бдительности военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, а также расширить возможности материально-технического обеспечения подразделений.