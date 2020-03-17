Закир Гасанов и Магеррам Алиев направились на передовую - ВИДЕО

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики генерал-полковник Магеррам Алиев и руководящий состав министерства побывали в одной из передовых воинских частей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

После ознакомления с условиями, созданными в воинской части для личного состава, были осмотрены хранилища для боевой бронетехники, автопарк, офицерское общежитие и солдатская казарма, котельная, прачечная, медпункт, продовольственный и вещевой склады, а также другие служебные и административные помещения.

Вывод боевой техники на местность по учебной тревоге согласно приказу министра обороны был успешно выполнен.

После заслушивания докладов по оперативной обстановке на линии соприкосновения войск и ознакомления с ситуацией в подразделениях, генерал-полковник З.Гасанов и генерал-полковник М.Алиев наблюдали за передовыми позициями противника. Министр обороны дал соответствующие указания по поддержанию постоянной боеготовности подразделений.

Затем был посещен памятник, воздвигнутый в Горадизе в честь погибших в Апрельских боях шехидов, возложены цветы и воздана дань уважения памяти шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Побывав на передней линии, министр обороны встретился с военнослужащими, проходящими службу на боевых позициях в направлении Лелетепе, и ознакомился с условиями их службы. В ходе встречи с личным составом генерал-полковник М.Алиев, говоря о масштабных военных реформах, проводимых под руководством Верховного главнокомандующего, а также об улучшении социальных условий военнослужащих, отметил, что эти вопросы постоянно находятся в центре внимания руководства страны.

В завершение личному составу были переданы поздравления Верховного главнокомандующего по случаю праздника Новруз. Военнослужащим, проходящим службу на передней линии, были вручены ценные подарки и с ними проведена беседа за праздничным столом.